Sem peregrinação até Fátima, estão em risco centenas de postos de trabalho

Cerca de 80% das empresas dedicam-se ao turismo religioso, como lojas de recordações, restaurantes ou hotéis, ao serviço quase exclusivo dos peregrinos. Com as celebrações do 13 de Maio anuladas por motivos de saúde pública, os empresários temem falências em massa, a não ser que o Governo disponibilize apoios urgentes à economia local.