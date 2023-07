Semana da JMJ. Reposição de fronteiras já fechou país a 115 pessoas

, segundo os últimos dados da operação de controlo documental nas fronteiras, conhecidos no domingo,. Tem sido detetada a ausência de diferentes documentos, incluindo vistos e justificações de permanência em território português.

O controlo documental é realizado de modo seletivo, direcionado a partir de informações e análise de risco e prolonga-se até ao fim da Jornada Mundial da Juventude, que decorre de 1 a 6 de agosto em Lisboa.



De sábado para domingo, foram controladas mais 85 mil pessoas. Vinte e uma viram negada a entrada no país.Nos primeiros oito dias da reposição do controlo fronteiriço, segundo os dados do Sistema de Segurança Interna, foram fiscalizadas 39.280 pessoas nas fronteiras terrestres, 595.473 nas fronteiras aéreas e 38.181 nas fronteiras marítimas, num total de 672.934.

No conjunto de 115 pessoas às quais as fronteiras foram fechadas, 76 tentavam chegar a Portugal por via terrestre e 39 por via aérea.

e, nas fronteiras marítimas, foram controladas 906 embarcações, sem notícia de quaisquer detidos.O bispo auxiliar de Lisboa, que preside à Fundação da Jornada Mundial da Juventude reiterou que a organização prevê a presença de um milhão e 200 mil participantes. Mas Américo Aguiar ressalva que o balanço será feito no final.”, apontou o responsável, em entrevista à RTP O controlo de fronteiras no quadro da JMJ está a cargo do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que conta com a assistência da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana, a par da eventual colaboração de autoridades externas.

c/ Lusa