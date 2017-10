Partilhar o artigo Semana decisiva para Proteção Civil com mais dois relatórios entregues na Assembleia da República Imprimir o artigo Semana decisiva para Proteção Civil com mais dois relatórios entregues na Assembleia da República Enviar por email o artigo Semana decisiva para Proteção Civil com mais dois relatórios entregues na Assembleia da República Aumentar a fonte do artigo Semana decisiva para Proteção Civil com mais dois relatórios entregues na Assembleia da República Diminuir a fonte do artigo Semana decisiva para Proteção Civil com mais dois relatórios entregues na Assembleia da República Ouvir o artigo Semana decisiva para Proteção Civil com mais dois relatórios entregues na Assembleia da República