Semana difícil na saúde. Médicos e enfermeiros em greve

RTP01 Jul, 2019, 10:27 | País

De terça até sexta-feira. Com as greves anunciadas são esperados problemas no serviços de saúde em Portugal.





A greve dos médicos começa às 00h00 desta terça-feira e dura até às 24h00 de quarta. Dois dias de paralisação sendo que o primeiro foi marcado pelo Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e o segundo pela Federação Nacional dos Médicos (FNAM).





Em carta aberta aos utentes, o SIM alerta que os responsáveis governamentais "tudo farão para intoxicarem a opinião pública" e "descredibilizarem os médicos e a sua luta".







No que qualificaram como "guia anticalúnia", o SIM adianta que os médicos vão "fazer greve como forma de protesto público contra a degradação do trabalho e contra a degradação do Estado Social e do Serviço Nacional de Saúde, motivada por anos de despesismo incontrolado e doloso de sucessivos governos e legislaturas".





Os médicos reivindicam que todos os portugueses tenham médico de família, que seja reduzida a lista de utentes por cada médico, diminuição do tempo em serviço de urgência das 18 para as 12 horas semanais.







Pretendem ainda o regresso da opção por dedicação exclusiva no SNS e negociar a grelha salarial e a melhoria dos incentivos para fixar clínicos em zonas carenciadas.







Também para esta semana está marcada uma paralisação dos enfermeiros, que começa às 08h00 de terça-feria e estende-se até ao final de sexta-feira.





Os enfermeiros exigem o descongelamento das progressões e que sejam definidos os 35 anos de serviço e 57 de idada para o acesso à reforma.





Pretendem ainda que o Governo inclua medidas compensatórias de desgaste, risco e penosidade da profissão, defina condições de exercício para enfermeiros, enfermeiros especialistas e enfermeiros gestores, reclamam o pagamento do suplemento remuneratório a todos os enfermeiros especialistas em funções e exigem que o Governo equipare, sem descriminações, todos os vínvulos de trabalho.





Em casos de greves no setor da sáude, são sempre decretados serviços mínimos, que incluem todos os serviços de urgência, cuidados intensivos e situações como quimioterapia e algumas cirurgias.





C/ Lusa