"Semelhança muito grande" entre Pedrógão e incêndios de domingo

O relatório revela também que houve deficiências graves no socorro que poderia ter evitado mortos e aliviado o sofrimento dos feridos que estiveram longas horas sem ajuda. Não esconde e explica falhas graves na coordenação do combate e ainda falta de meios.



Neste relatório pode ler-se que, com a seca que o país vive, se nada for feito na prevenção e no combate a tragédia de Pedrogão pode repetir-se.



O coordenador do relatório esteve na edição desta segunda-feira do Telejornal. Domingos Xavier Viegas estimou que "há uma semelhança muito grande" entre o que ouviu relatar em Pedrógão Grande "e aquilo que temos visto nestes dias, com a diferença de que, nestes dois dias, tivemos o problema estendido por todo o país".