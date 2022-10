Sempre com a mesma empresa. Autarquias recorriam a Parcerias Público Privadas

As autarquias envolvidas neste processo são Oeiras, Mafra e Odivelas. O Ministério Público acredita que o esquema serviria para as autarquias realizarem obras quando não tinham dinheiro e não se queriam endividar. Eram assim feitas parcerias público privadas, mas sempre com a mesma empresa de construção civil.