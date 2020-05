"Sempre fui inocente, deviam ter acreditado", diz Bruno de Carvalho aos sportinguistas

O antigo líder do Sporting disse à saída do tribunal de Monsanto, que o absolve de todos os crimes, que hoje apenas houve a assunção do que ele já sabia. Quando questionado sobre o que queria dizer aos sportinguistas, disse: "Que sempre fui inocente, que deviam ter confiado, que eu dei tudo o que tinha pelo Sporting, que o coloquei à frente da minha vida, da minha família. Felizmente que a minha família não me abandonou".