Serviço de Obstetrícia do hospital de Setúbal com constrangimentos no atendimento de doentes

O Serviço de Obstetrícia/Ginecologia do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, pediu hoje o encaminhamento de doentes para outras unidades hospitalares devido a constrangimentos naquele serviço até às 9:00 de sexta-feira.