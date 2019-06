Serviço de Oncologia de Tondela Viseu entrou em rutura

Há doentes com tratamentos de quimioterapia em suspenso no CHTV por falta de profissionais. Faltam técnicos e médicos oncologistas na unidade que atualmente tem apenas um quando deveria ter cinco. Os novos doentes também a ser recusados.



A situação de rutura levou a que Ordem dos Médicos e Sindicatos da Zona Centro e Independente dos Médicos tomassem uma posição conjunta, sobre um problema que se arrasta há três anos.



Os cirurgiões da unidade já assumiram perante a direção clínica a indisponibilidade para levar a cabo qualquer intervenção cirúrgica do foro oncológico que não cumpra os pressupostos, de qualidade na abordagem ao doente.



O conselho de administração do CHTV esclarece em comunicado que "tem vindo a ponderar, e a executar, medidas com vista a ultrapassar a carência de profissionais da área da oncologia, minimizando eventuais transtornos para os doentes".



Recentemente, foi possível proceder à contratação de um especialista em regime de prestação de serviços e assegurar a continuidade da colaboração de uma médica oncologista até final do ano, antevendo-se, desde já, a possibilidade de contratação futura". A decorrer está também um concurso de recrutamento de um especialista para Oncologia.