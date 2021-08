Serviços de Obstetrícia e Pediatria no Algarve com dificuldade na resposta

O diretor do departamento de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar do Algarve , Fernando Guerreiro, ouvido pela Antena 1, fala num serviço, especialmente nas urgências, debilitado e com falta de recursos humanos.





Fernando Guerreiro refere mesmo que se viu obrigado a contratar, nos últimos três meses profissionais de saúde externos.Um quarto dos bebés nascidos no Algarve são filhos de mãe estrangeira, sendo que a maioria são brasileiras. Mas cada vez, no Algarve, há mais mães com origem indiana, nepalesa e paquistanesa.

Nas três maternidades da região algarvia nascem por ano, aproximadamente, 4500 bebés.





Um contra-ciclo que contrasta com o índice nacional onde os nascimentos diminuíram 25 por cento nas últimas duas décadas, segundo dados divulgados esta semana pelo Instituto Nacional Ricardo Jorge.