"Serviços de saúde com dificuldade em acomodar grande procura"

O infecciologista António Silva Graça assinalou que os serviços hospitalares "estão com dificuldade em acomodar, a nível das urgências e no internamento, uma grande procura não só dos doentes com covid-19, mas também a procura por outras doenças não associadas à pandemia". A pressão é menor nos cuidados intensivos, contrapõe o especialista.