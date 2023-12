Serviços de urgência. Tempos de espera diminuem mas são ainda elevados

O tempo médio de espera nas Urgências do Hospital de Loures está a diminuir, mas permanece elevado para o tempo que é recomendado. É no Beatriz Ângelo que se vive a situação mais complicada.

É no Beatriz Ângelo que se vive a situação mais complicada. O Serviço de Urgência chegou hoje a registar um tempo médio de espera de 17 horas, mas por esta altura está com uma hora para doentes muito urgentes e hora e meia para casos urgentes.



No Amadora-Sintra, o tempo de espera para doentes muito urgentes e urgentes é de pouco mais de uma hora.



A norte, o Santo António, no Porto, regista 2 horas de espera para casos urgentes. O Hospital S. João, cerca de duas horas.