Serviços hospitalares podem ficar saturados em breve devido ao coronavírus

Foto: RTP

O coordenador do grupo de acompanhamento do Covid-19, da secção regional do centro da Ordem dos Médicos, afirma-se preocupado e avisa que vários serviços hospitalares vão ficar saturados, em breve, devido a casos de suspeita de coronavírus.

Depois da diretora-geral de Saúde ter assumido que os Hospitais de São João e Santo António, no Porto, já esgotaram a capacidade para acolher doentes, Carlos Robalo Cordeiro antecipa a falta de capacidade de resposta dos serviços.



Carlos Robalo Cordeiro é diretor do serviço de pneumologia do Centro hospitalar e Universitário de Coimbra e vai coordenar o grupo de acompanhamento do Covid 19, da secção regional do centro da Ordem dos Médicos.