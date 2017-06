Serviços mínimos garantem testes em dia de greve

O Ministério da Educação assegura estarem reunidas as condições para que os exames nacionais e as provas de aferição se realizem dentro da "necessária normalidade" com a fixação dos serviços mínimos.



Para hoje estão agendadas provas de aferição de Matemática e Estudo do Meio do 2.º ano de escolaridade do ensino básico e exames nacionais do 11.º ano às disciplinas de Física e Química A, Geografia A e História da Cultura e das Artes.



Nos exames do ensino secundário de hoje estão inscritos mais de 76 mil alunos.



As estruturas sindicais FNE e FENPROF decidiram manter a greve dos professores marcada para hoje, dia de exames nacionais no secundário e de provas de aferição no básico.