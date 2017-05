Serviços mínimos na Sata

O balanço foi feito pelo representante do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, Bruno Fialho.



Esta é uma greve de dois dias, com os tripulantes de cabine da SATA a pedirem o cumprimento do acordo de empresa e dos protocolos assinados. A paralização acontece depois de falhadas as negociações. A reunião entre administração e sindicato, na passada quinta-feira, terminou sem acordo.