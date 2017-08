Partilhar o artigo Sessenta e nove pessoas morreram afogadas desde o início do ano Imprimir o artigo Sessenta e nove pessoas morreram afogadas desde o início do ano Enviar por email o artigo Sessenta e nove pessoas morreram afogadas desde o início do ano Aumentar a fonte do artigo Sessenta e nove pessoas morreram afogadas desde o início do ano Diminuir a fonte do artigo Sessenta e nove pessoas morreram afogadas desde o início do ano Ouvir o artigo Sessenta e nove pessoas morreram afogadas desde o início do ano

Tópicos:

Nadadores Salvadores, Observatório,