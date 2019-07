Sessenta militares reforçam vigilância de incêndios hoje e na sexta-feira

Lusa11 Jul, 2019, 11:31 | País

Um total de 60 militares, divididos em 12 patrulhas do Exército e três da Marinha, vão reforçar durante dois dias as ações de patrulhamento dissuasor em apoio à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, adianta o Estado Maior das Forças Armadas, em comunicado.

Este reforço, explica a nota, serve para incrementar as ações de prevenção com especial incidência nos distritos de Beja, Évora, Faro, Portalegre, Santarém e Setúbal, nomeadamente através de operações de vigilância terrestre.

Contudo, caso seja necessário, os militares poderão ser chamados a agir em ações de pós rescaldo ou de apoio geral às operações de proteção e socorro que possam vir a ser desencadeadas.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, 22 concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Castelo Branco, Leiria, Coimbra e Viseu apresentam hoje um risco máximo de incêndio e todos os distritos do continente, com exceção de Faro, estão em aviso amarelo devido à previsão de tempo quente até às 22:00 de sexta-feira.