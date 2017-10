Sete das nove ilhas dos Açores em alerta vermelho na tarde de sábado

Lusa13 Out, 2017, 18:19 / atualizado em 13 Out, 2017, 18:46 | País

De acordo com o IPMA, o grupo Oriental (que inclui as ilhas de São Miguel e Santa Maria) estará em alerta vermelho, o mais grave numa escala de quatro, entre as 18h00 e as 23h59 (hora local, mais uma no continente e na Madeira).

Já o grupo Central (que engloba a Terceira, Graciosa, Faial, Pico e São Jorge) vai estar em alerta vermelho entre o meio-dia e as 18h00 de sábado.

Estes alertas devem-se a precipitação forte esperada devido à passagem do furacão Ophelia, de categoria 2, que às 9h00 locais estava a 995 quilómetros a sudoeste dos Açores, deslocando-se em direção ao arquipélago.

Ainda de acordo com o IPMA, o grupo Ocidental, constituído pelas ilhas das Flores e Corvo, estará em alerta amarelo quanto a precipitação e trovoada entre as 17h00 e as 23h59 de hoje (hora local).

Entre a meia-noite e o meio-dia de sábado, o grupo central está em alerta laranja quanto a precipitação (que se espera forte), e entre a meia-noite e as 18h00 estará em alerta amarelo quanto a trovoada.

As ilhas de São Miguel e Santa Maria estarão em alerta laranja em termos de precipitação, o terceiro mais grave numa escala de quatro, entre o meio-dia e as 18h00 de sábado, sendo esperada chuva forte.

O mesmo alerta foi emitido quanto ao vento, sendo que o IPMA espera "vento médio superior a 65 quilómetros/hora e rajadas até 100 quilómetros/hora para São Miguel, e superiores a 100 quilómetros/hora em Santa Maria, na direção de sul a rodar para norte".

Estas velocidades de vento são esperadas entre o meio-dia de sábado e as 6h00 de domingo.

Quanto a agitação marítima e trovoada, o grupo Oriental estará em alerta amarelo (o segundo mais grave numa escala de quatro) entre o meio-dia de sábado e as 6h00 de domingo.

Segundo um comunicado do Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores, disponibilizado na página do Facebook da delegação regional do IPMA, o ciclone, designação meteorológica que engloba tempestades tropicais e furacões de categorias 1 a 5, "está a deslocar-se para este/nordeste a 13 quilómetros/hora em direção ao arquipélago".

O Governo dos Açores anunciou hoje que estarão em prontidão em São Miguel e Santa Maria 340 elementos dos serviços florestais, ambiente e obras públicas e haverá um reforço das comunicações de emergência para a passagem do furacão Ophelia.