Sete distritos do continente e Madeira sob aviso laranja devido à agitação marítima

Lusa16 Jan, 2018, 07:44 / atualizado em 16 Jan, 2018, 07:56 | País

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa e a Madeira vão estar sob aviso laranja entre as 12:00 de quarta-feira e as 12:00 de quinta-feira devido à previsão de ondas de noroeste com 05 a 07 metros, podendo atingir os 09/11 metros de altura máxima.

Entretanto, toda a costa portuguesa e a Madeira vai estar a partir das 18:00 de hoje e até às 12:00 de quarta-feira sob aviso amarelo por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas com 04 a 05 metros.

O aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de quatro, indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado. O aviso amarelo é emitido sempre que há situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

De acordo com informação disponível na página da Marinha Portuguesa, estão hoje fechadas à navegação as barras marítimas de Caminha, Esposende, Vila Praia de Âncora e Ericeira enquanto as barras de Póvoa de Varzim, Vila do Conde e São Martinho do Porto estão condicionadas.

Devido à agitação marítima, a Autoridade Marítima e a Marinha recomendaram, em especial à comunidade piscatória e da náutica de recreio que se encontra no mar, o eventual regresso ao porto de abrigo mais próximo e a adoção de medidas de precaução, bem como outras informações das capitanias dos portos sobre as condições de acesso aos portos, evitando sair para o mar até que as condições melhorem.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional e a Marinha aconselhou "a população em geral que até ao final de sexta-feira se abstenham da prática de passeios junto à costa e nas praias, bem como da prática de atividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima, sendo essencial que assumam uma postura preventiva não se expondo desnecessariamente ao risco".

É também recomendado aos pescadores lúdicos de pesca à cana para que assumam extrema cautela, evitando pescar junto às falésias e zonas de arriba nas frentes costeiras atingidas pela rebentação das ondas.

O IPMA prevê para hoje nas regiões do Norte e Centro do continente céu muito nublado ou encoberto, períodos de chuva fraca ou chuvisco, mais frequentes no litoral e até meio da tarde, vento em geral fraco do quadrante oeste, soprando temporariamente moderado nas terras altas, neblina ou nevoeiro, subida da temperatura mínima, que será acentuada em alguns locais, e pequena subida da máxima.

No sul prevê-se céu geralmente muito nublado, com boas abertas a partir do meio da tarde, apresentando-se geralmente pouco nublado no Algarve, vento em geral fraco do quadrante norte, tornando-se moderado a partir da tarde, possibilidade de formação de gelo ou geada em alguns locais do interior, neblina ou nevoeiro matinal e pequena subida da temperatura mínima.

Quanto às temperaturas, as mínimas vão oscilar entre 04 (na Guarda) e 10 graus (no Porto) e as máximas entre 10 (na Guarda) e os 20 graus (em Faro).