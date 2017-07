Sete distritos sob "aviso amarelo" devido à previsão de tempo quente

Lusa 17 Jul, 2017, 10:17 | País

Segundo o IPMA, os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Beja, Castelo Branco e Portalegre vão estar sob "aviso amarelo", até às 21:00, por causa da "persistência" de valores elevados da temperatura máxima.

O `aviso amarelo`, o terceiro mais grave de uma escala de quatro, é emitido sempre que há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A nível nacional, o IPMA prevê para hoje céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral norte e centro e na região sul até final da manhã.

De acordo com a mesma previsão, as temperaturas máximas vão registar-se em Évora, com 38 graus Celsius; Beja, 37; Bragança, Castelo Branco, Santarém e Portalegre com 36; Vila Real 34, Faro 33 e Guarda 32.