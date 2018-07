Sete dos 58 detidos já foram ouvidos mas não prestaram declarações

Lusa13 Jul, 2018, 18:40 | País

Segundo o advogado Paulo Freitas, que defende um arguido de Loulé, o interrogatório aos sete detidos terminou pelas 17:30, faltando outros 13 dos 20 previstos para hoje.

À saída do tribunal, o advogado disse aos jornalistas que a diligência de hoje está prevista terminar pelas 20:00, recomeçando no sábado às 09:00 com a inquirição de mais 28 arguidos.

A juíza Maria Antónia Andrade decidiu dividir o primeiro interrogatório judicial por três dias, estando previsto que no sábado comece as 09:00 e termine às 20:00 para recomeçar no domingo novamente às 09:00.

Maria Antónia Andrade decidiu dividir em grupos de cerca de 20 os arguidos detidos que vão ser ouvidos durante os três dias, após a identificação dos 58 elementos, que terminou pelas 07:00 de hoje.

Segundo fonte da defesa, poucos são os arguidos que vão prestar declarações sobre os factos de que estão indiciados, nomeadamente associação criminosa, tentativa de homicídio, roubo, ofensa à integridade física e tráfico de droga.

Um dos advogados presentes nas diligências disse aos jornalistas que o processo é composto por mais de quatro mil páginas.

Um 59.º elemento encontra-se detido na Alemanha.

A investigação do caso Hells Angels foi elaborada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal e pela Unidade Nacional Contra-terrorismo da Polícia Judiciária e os mandados de busca e de detenção foram executados na quarta-feira.