Sete ilhas dos Açores sem casos ativos de infeção

Angra do Heroísmo, Açores, 23 mai 2020 (Lusa) -- Os Açores registaram hoje um novo caso de recuperação de infeção pelo novo coronavírus na ilha Graciosa, que deixou de ter casos ativos, sendo agora sete as ilhas do arquipélago sem doentes com covid-19.