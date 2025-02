Sete ilhas dos Açores sob aviso amarelo devido à agitação marítima

Nas ilhas de São Miguel e Santa Maria, que constituem o grupo Oriental, o aviso amarelo é relativo à agitação marítima, sendo válido até às 18:00 (mais uma hora em Lisboa).

As ondas vão circular de noroeste no grupo Oriental.

Já no grupo Central, que compreende as ilhas do Faial, Pico, São Jorge, Terceira e Graciosa, o aviso amarelo para a agitação marítima, com ondas de noroeste, vigora até às 21:00.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.