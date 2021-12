Sete militares da GNR acusados de crimes de maus-tratos a imigrantes

Sete militares da Guarda Nacional Republicana estão acusados de 33 crimes relacionados com alegados maus-tratos a imigrantes em Odemira, no Alentejo. As alegadas vítimas são cidadãos do sul asiático, a maioria do Bangladesh, do Nepal e do Paquistão.