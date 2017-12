Sete mortos em cinco dias nas estradas portuguesas

O major Paulo Gonçalves, da GNR, assinalou na RTP que se verificou um aumento do número de mortos e dos feridos graves e uma diminuição dos feridos leves.



Houve mais de 930 acidentes. Contudo, nas auto-estradas, apesar do aumento do volume de tráfego e de mau tempo de terça-feira, não se registaram acidentes com vítimas mortais.



"Os portugueses estão de "parabéns", sublinha, referindo o geral cumprimento das regras.



Os acidentes mais graves seguiram uma tendência deste ano, de ocorrer muito perto da residência dos intervenientes e em estradas municipais e arruamentos.



A noite passada, o acidente mais grave aconteceu no IC8, junto à Sertã, entre um ligeiro e um pesado de mercadorias. Fez um morto e um ferido grave.



A GNR já está a preparar a próxima operação para o Ano Novo, direccionando o policiamento para as grandes vias mas também com atenção ao trânsito local.