Sete pescadores resgatados de atuneiro afundado

Mestre Gregório, o responsável da embarcação, contou que faziam a pesca do atum a 12 milhas da Ponta do Pargo, na zona oeste da ilha da Madeira, quando foram surpreendidos por "uma onda com quatro a cinco metros" e o barco "foi ao fundo".



O pescador, que anda "há 43 anos no mar", salientou que "a ondulação estava muito forte" e que tudo aconteceu cerca das 9h15 de quarta-feira.



O "Sete Mares" era um atuneiro com cerca de 13 metros e naufragou ao largo do Funchal.

Três irmãos entre os sete tripulantes

"Não nos largou até chegarem os barcos", declarou o mestre Gregório.





Mencionou que "não deu tempo para nada", nem para utilizar os meios de socorro, apenas para "lançar a balsa", que até caiu "ao contrário" no mar, tendo um pescadores conseguido voltá-la."Três ficaram dentro e os outros lançaram-se ao mar", referiu, adiantando que estiveram na balsa durante "quatro dias e três noites".Ao final da tarde de sábado a marinha avançava a informação de que os sete pescadores tinham sido resgatados e que se encontravam bem.O mestre da embarcação de pesca criticou o facto da balsa não estar devidamente apetrechada com água, mantimentos e elementos de localização suficientes.Dos sete pescadores, seis são da freguesia do Caniçal, no concelho de Machico, no extremo leste da Madeira. Destes, três são irmãos e um é da freguesia vizinha de Machico.Os pescadores foram resgatados e conduzidos até ao Funchal pela lancha rápida da Marinha Portuguesa Hidra e a aguardá-los, no porto do Funchal, estavam familiares e elementos da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) que fizeram uma reavaliação do seu estado de saúde.Também se encontravam presentes o comandante da Zona Marítima da Madeira, o secretário regional da Agricultura e Pescas e o diretor das Pescas da Madeira.Depois do alerta de que a embarcação não estabelecia qualquer comunicação com o armador há três dias, foi desencadeada sexta-feira uma operação de busca e salvamento que envolveu dois meios da Marinha, a lancha "Hidra" e o navio-patrulha "Tejo".Sábado os meios foram reforçados com o avião da Força Aérea do Aeródromo do Porto Santo, que acabou por detetar a balsa com os pescadores.