Sete pescadores resgatados no mar da Madeira

Mestre Gregório, o responsável da embarcação, contou que faziam a pesca do atum a cerca de 20 quilómetros da Ponta do Pargo quando foram surpreendidos por "uma onda com quatro a cinco metros" e o barco "foi ao fundo".



Declarações do mestre Gregório à jornalista da RTP, Helena Correia.



O responsável da embarcação de pesca criticou o facto da balsa não estar devidamente apetrechada com água, mantimentos e elementos de localização suficientes.

.

O “Sete Mares” era um atuneiro com cerca de 13 metros.



Dos sete pescadores, seis são da freguesia do Caniçal, no concelho de Machico.

.

Os pescadores foram resgatados e conduzidos até ao Funchal pela Marinha Portuguesa e estão bem de saúde.