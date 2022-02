Setor cultural e promotores de espetáculos saúdam fim de testes obrigatórios

Os espaços comerciais voltam em breve a estar sem qualquer limite de lotação. Com a decisão do Conselho de Ministros, deixam de ser necessário apresentar testes negativos à Covid-19 para entrada nos bares e nas discotecas. As associações dos vários setores estão satisfeitas.