Sexta às 9. A pandemia em Paços de Ferreira

Chegou a estar fora de controlo, a pandemia em Paços de Ferreira e nos concelhos do Vale do Sousa mais afetados pela segunda vaga. Uma investigação que irá para o ar mais logo, no programa Sexta às 9 da RTP, conclui que, entre a segunda quinzena de Outubro e a primeira de Novembro só foi possível conter as cadeias de transmissão comunitárias com um reforço das equipas de saúde publica por parte das autarquias da região.