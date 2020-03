Sexta às 9. As vítimas invisíveis da pandemia

Esta semana, o Sexta às 9 foi para o terreno tentar perceber o que poderá acontecer no país por causa da pandemia do novo coronavírus. Para já, um dado é certo. Os setores não essenciais a uma economia em que 98 por cento das empresas são de pequena e média dimensão são os que mais riscos correm. Mais do que ir a procura das respostas que ninguém tem, o Sexta às 9 foi perceber o problema partindo de exemplos simples, deixando no ar uma pergunta: Afinal quantas vítimas invisíveis fará a economia após a pandemia?