Sexta às 9. Aterro declarado ilegal há dois anos continua a funcionar

A Inspeção-Geral do Ambiente já processou a proprietária do aterro por crimes ambientais, mas até hoje o Ministério Público ainda não emitiu qualquer despacho, seja de acusação ou arquivamento.



O Ministério do Ambiente diz que o caso está entregue à justiça, mas o presidente da Câmara de Sesimbra admite processar o Estado pela incapacidade de fazer cumprir a lei.