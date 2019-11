Sexta às 9. Autarquia alertada para risco de desalojamento garante que não sabia da existência das gémeas da Amadora

O Ministério do Ambiente e a Câmara da Amadora foram ambos informados pela Provedoria de Justiça para as consequências da demolição das casas da Estrada Militar 10, onde as gémeas da Amadora viveram até 2016. Nos documentos a que o Sexta às 9 teve acesso, comprova-se uma desvalorização do caso.