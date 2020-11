Sexta às 9. Como chegámos a este ponto da pandemia?

As medidas estado de emergência irão entrar em vigor a partir de segunda-feira até 23 de novembro, mas de acordo com o primeiro-ministro deverão manter-se até ao fim da pandemia. E perante este horizonte longínquo impõe-se perceber como chegámos aqui e quando e como daqui sairemos?