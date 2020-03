Sexta às 9. Equipamento hospitalar por estrear sem ser aproveitado

Num esforço sem precedentes, as autoridades de saúde estão a reorganizar hospitais. Neste momento, a norma imposta pela DGS passa por dotar todas as urgências dos hospitais públicos e cada agrupamento de centros de saúde com áreas dedicadas para avaliação e tratamento de doentes COVID-19. Uma forma de separar os doentes e evitar o contágio. A Direção-geral da Saúde também já conseguiu parcerias com vários hospitais privados. O Lusíadas Saúde vai disponibilizar 231 camas de internamento, 54 ventiladores e as respetivas equipas médicas em três hospitais de norte ao sul do país. A CUF, do Grupo Mello Saúde, coloca dois hospitais à disposição apenas para combater a COVID 19. Um em Lisboa e outro no Porto. Mas apesar de tudo ainda há equipamentos por estrear que continuam esquecidos. É o caso do hospital privado de Miranda do Corvo. Já colocou as instalações e equipamentos, incluindo quatro ventiladores, à disposição do Ministério da Saúde para dar resposta à pandemia. Mas até agora não obteve qualquer resposta.