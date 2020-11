Sexta às 9. Everjets acusada de dissipar património para fugir a indemnização de 24 milhões ao Estado

Há suspeitas de que a empresa que ganhou há cinco anos o concurso dos helicópteros Kamov pode ter dissipado património, antes de aderir a um Plano Especial de Revitalização. O programa Sexta às 9 investigou os últimos anos do percurso da Everjets e descobriu como é que um dos activos mais valiosos, o hangar construído de raiz no Aeroporto Sá Carneiro, passou para outra empresa do mesmo grupo, a Newport. Ambas fazem parte do universo do empresário Domingos Névoa.