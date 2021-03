Sexta às 9. Exploração hidrogénio verde Sines sob investigação

O inquérito-crime do DCIAP que investiga o ministro do Ambiente e o secretário de Estado da Energia, por indícios de corrupção e tráfico de influências, no caso da exploração de hidrogénio verde em Sines, não começou com uma denúncia anónima, mas sim, na investigação à exploração de lítio em Montalegre.