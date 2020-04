Sexta às 9. Morte de idosa por covid-19 não incluída nas listas

Se as falhas nas cadeias de contágio nos deixam a pensar, há casos que nos levam a tirar conclusões. Já foram reportadas várias falhas no sistema de contagem dos mortos e novos infetados que são publicados diariamente no boletim da Direção Geral de Saúde.