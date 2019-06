Sexta às 9. O levantamento dos donativos para Pedrógão Grande

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O Sexta às 9 fez um levantamento exaustivo de todos donativos angariados dentro e fora do país, aos quais se somou um apoio direto do Ministério da Segurança Social.O processo das mortes no incêndio de 2017 vai a julgamento.



De fora ficaram apenas as entregas feitas diretamente por fundações e associações com verbas próprias.



Assim, ao todo, os portugueses entregaram mais de 19 milhões de euros de solidariedade. Contas feitas, até hoje foram aplicados 16 milhões e 775 mil euros. E ainda sobram dois milhões e 684 mil euros.



Nesta história, há um capítulo ainda mais suspeito. Do Canadá e da Califórnia chegaram verbas que já foram entregues na totalidade - ambas no quartel dos bombeiros de Pedrógão.



A maior fatia dos 265 mil euros angariadas pelos emigrantes dos Estados Unidos foi distribuída em pleno dia de reflexão das eleições autárquicas a 30 alegadas vítimas dos incêndios.



Foram todas escolhidas entre os presidentes da junta e o mandatário do cabeça de lista à Câmara pelo PSD, que acabou por perder as eleições.