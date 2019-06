Sexta às 9. Obras paradas e pagamentos suspensos em Pedrógão

RTP14 Jun, 2019, 13:43 / atualizado em 14 Jun, 2019, 13:48 | País

Depois de o ex-presidente do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana ter levantado dúvidas sobre as casas construídas em Pedrógão Grande, a Cruz Vermelha mandou parar todas as obras em curso e suspender os pagamentos aos empreiteiros.



Alegada vingança política

Rui Fiolhais, presidente do Fundo de Apoio às Populações e à Revitalização das Áreas Afetadas (REVITA), assegura queO REVITA, criado para gerir os donativos e que numa primeira fase pediu a suspensão das obras polémicas,, incluindo aqueles sobre os quais não existem dúvidas.O pedido significa que tudo ficará parado até que estejam concluídas as investigações e os processos judiciais, mesmo em casos urgentes., particularmente no caso de duas casas de habitação permanente sobre as quais não existem dúvidas e cuja reconstrução se encontra travada.O empreiteiro João Antunes é um dos que tem mais obras adjudicadas em Pedrógão Grande. Só por uma obra que está parada desde outubro, a Cruz Vermelha deve-lhe 23.694 euros.O concelho, alvo de uma das maiores ondas de solidariedade de que há memória em Portugal, vive agora a um ritmo muito lento e vê a energia dos últimos dois anos ultrapassada pelas dúvidas e suspeições.Em declarações exclusivas ao, para ver esta noite após o