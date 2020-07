Sexta às 9. Portugal de milagre a pária no quadro da pandemia

Os dados, que nunca tinham sido divulgados tão tarde, foram conhecidos às 20h00 de sexta-feira.



Há ainda 374 novos casos.



Depois de ter sido apresentado ao mundo como exemplo no combate à pandemia, Portugal é, assim, há mais de um mês, o segundo pais europeu onde há mais novos casos por cem mil habitantes.



O primeiro é a Suécia. Só que a Suécia não confinou os seus cidadãos.



Por isso, de todos os países europeus que decidiram confinar, Portugal é onde o desconfinamento está a correr pior.



Nos últimos 15 dias, o país registou o triplo dos novos casos que teria de registar para ser considerado destino seguro de acordo com os critérios da União Europeia.



Os resultados estão a vista.



Apesar da abertura de fronteiras no espaço europeu, esta quarta-feira, o mapa do Velho continente mostra que há ainda 13 países que mantêm fortes restrições ou mesmo uma proibição, mais ou menos evidente, às viagens de e para Portugal.



Países como a Áustria, a Eslováquia, a Dinamarca, a Lituânia e a Letónia. A Finlândia, ou, no Mediterrâneo, Malta e Chipre, fixaram critérios que na prática impedem a entrada de pessoas vindas de Portugal.



E ainda, países como a Estónia, a República Checa, a Bulgária e a Grécia, obrigam quem viaja a partir de Portugal a uma quarentena ou então à apresentação de um teste negativo a covid feito antes da viagem.



Hoje mesmo, o Reino Unido, decidiu apenas permitir viagens de e para os Açores e a Madeira.



O Algarve, por exemplo, fica de fora.