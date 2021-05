Sexta às 9. Renovação do contrato do SIRESP divide MAI

Depois de ter metido na gaveta o relatório técnico que abria caminho a um concurso público, logo em 2019, Eduardo Cabrita ficou refém da Altice.



A empresa que comprou a PT exige o prolongamento do contrato celebrado há 15 anos, ao abrigo de uma parceria publico-privada que já custou ao Estado mais de 519 milhões euros.



O Tribunal de Contas confirma que não recebeu, ate hoje, qualquer pedido de visto prévio, essencial para viabilizar um novo contrato de prestação de serviços à Altice.



Ex-secretários de estado da Administração Interna, do PSD ao PS, estão incrédulos com o facto de, ao fim de 15 anos, o governo não ter aberto um concurso público para um negocio tão controverso, que vários especialistas garantem ter custado cinco vezes mais do que era preciso.