Partilhar o artigo "Sexta às 9". Revelado esquema que culminou na morte de duas jovens no Algarve Imprimir o artigo "Sexta às 9". Revelado esquema que culminou na morte de duas jovens no Algarve Enviar por email o artigo "Sexta às 9". Revelado esquema que culminou na morte de duas jovens no Algarve Aumentar a fonte do artigo "Sexta às 9". Revelado esquema que culminou na morte de duas jovens no Algarve Diminuir a fonte do artigo "Sexta às 9". Revelado esquema que culminou na morte de duas jovens no Algarve Ouvir o artigo "Sexta às 9". Revelado esquema que culminou na morte de duas jovens no Algarve