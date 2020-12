Sexta às 9. SEF perdeu mais de 800 mil euros em centro que não está pronto

Em junho do ano passado, o ministro da Administração Interna garantiu que estaria pronto em outubro do mesmo ano, mas uma investigação do Sexta às 9 apurou que nessa altura já era impossível ter a obra pronta.



Os conflitos judiciais terminaram, no mês passado, com um acordo extrajudicial com o empreiteiro. Para além lhe ter pago 231 mil euros, o SEF ainda teve de devolver o subsídio europeu de 580 mil euros.



O processo voltou à estaca zero, sem obra, sem empreiteiro e com o edifício completamente vandalizado.