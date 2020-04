Sexta às 9. Segunda vaga da pandemia depende do tipo de reabertura

É com base nestes números e para dar resposta à crise económica sem precedente, que o governo vai anunciar - já na próxima quinta-feira - quais as escolas e atividades económicas que poderão abrir em maio.



Com este cenário em pano de fundo decidimos olhar para países que já enfrentam a segunda vaga da pandemia.



Como Singapura. Depois de ter enfrentado a primeira vaga do vírus entre fevereiro e março, sem sequer ter fechado escolas e, ainda assim, com casos residuais da doença, este pequeno país do sudeste asiático, com cerca de cinco milhões de habitantes e que se designa como uma democracia apesar de ter o mesmo partido no poder há 70 anos, deixou entrar 200 mil emigrantes e, em meados de março, deixou a epidemia descontrolar-se até assistir a uma explosão de novos casos esta semana.



Singapura regista agora uma média de mil novos casos a cada 24 horas, o dobro de Portugal.



O governo de Singapura determinou confinamento obrigatório, saídas apenas com máscaras, num regime de tolerância zero acompanhado por sms diários como estes que residentes no território enviaram ao Sexta às 9.



Quem não cumpre, paga multas de cerca de 270 euros e pode mesmo ir preso.



A partir deste caso, decidimos investigar o risco e as consequências de uma segunda vaga da epidemia em Portugal.