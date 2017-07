Sexualidade feminina: tribunal europeu puxa orelhas a tribunal português

RTP 26 Jul, 2017, 13:26 / atualizado em 26 Jul, 2017, 13:28 | País

O primeiro tribunal português a julgar o caso até tinha dado razão à queixosa. Mas houve recurso e na instância seguinte é que foi pior: o tribunal de recurso - que a imprensa alemã não identifica concretamente, Relação ou Supremo - reduziu a indemnização atribuída inicialmente. E reduziu-a com uma fundamentação que o Tribunal de Estrasburgo condena, sem apelo nem agravo.



Segundo essa fundamentação, a queixosa, por ser mulher com mais de 50 anos e ter dois filhos, não devia atribuir importância à capacidade para ter relações sexuais, nem devia considerar-se prejudicada pelo erro médico que afectou essa capacidade.



O erro médico ocorreu durante uma intervenção cirúrgica do foro ginecológico, que deixou à paciente sequelas especialmente dolorosas durante as relações sexuais.



O argumento torna-se mais significativo quando é confrontado com erros comparáveis, sucedidos com pacientes do sexo masculino: o TEDH deu-se ao trabalho de pesquisar a jurisprudência portuguesa e encontrou dois casos em que homens com filhos, e maiores de 50 anos, foram devidamente indemnizados por terem visto a sua sexualidade diminuída na sequência de erros médicos.