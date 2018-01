SIC suspende `SuperNanny` depois de decisão do tribunal de Oeiras

RTP26 Jan, 2018, 18:27 / atualizado em 26 Jan, 2018, 18:33 | País

"A SIC confirma a receção de uma decisão do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, que inviabiliza a exibição do terceiro episódio do programa `SuperNanny`", explica a empresa em comunicado adiantando que acata a decisão, mas que a lamenta.

A empresa refere ainda que "as restrições impostas equivalem, na prática, a alterações substanciais do formato original, tal como foi transmitido em mais de vinte países".

O tribunal determinou, de acordo com o site de notícias da SIC, que a exibição do terceiro episódio do programa só poderia ser feito caso fossem usados filtros de imagem e som nas crianças e pais que participam do programa Supernanny para proteger a identidade dos menores.

Esta é para já uma decisão provisória. A decisão final será tomada depois do julgamento que está marcado para 15 de fevereiro, refere a SIC.

A decisão surge depois de o Ministério Público ter avançado com uma ação especial da tutela da personalidade em representação das crianças e jovens participantes no programa “Supernanny”.

Nessa ação era pedido ao Tribunal que decretasse, a título provisório e de imediato que fosse retirado ou bloqueado o acesso a qualquer conteúdo dos programas “Supernanny” já exibidos e que o programa a emitir no próximo domingo não seja exibido ou que a exibição fique condicionada ao uso de filtros de imagem e voz que evite a identificação das crianças que participam.

De acordo com a nota emitida pela Procuradoria-Geral da República, “trata-se de uma decisão provisória e urgente”.



No entanto, o Ministério Público solicita que, no final do processo, a decisão de torne definitiva e que “todos os eventuais futuros programas apenas possam ser exibidos nos moldes que o tribunal venha a determinar”.



Foram ainda instaurados processos de promoção e proteção a favor das crianças participantes no programa, cuja identidade já se conhece.



Quanto ao primeiro programa emitido, o Ministério Publico instaurou um inquérito para investigar factos susceptíveis de integrarem o crime de desobediência, tal como já tinha sido noticiado.

c/Lusa