Silva Graça considera difícil apurar infeções com nova estirpe do SARS-CoV-2

Foto: Nexu Science via Reuters

O aumento no número de infeções da nova estirpe da variante Ómicron em Portugal deverá estar ligado aos contactos informais em elevadas concentrações populacionais, como foi o caso da Jornada Mundial da Juventude, festivais de música e romarias e festas populares. É esta a convicção de António Silva Graça. O infecciologista lembra que o percurso da ERIS em Portugal é semelhante ao registado noutros países europeus e nos Estados Unidos.



A estirpe mostra assim grande capacidade de se transmitir, mas o contágio não se está a traduzir em gravidade da doença, ou em aumento de hospitalizações ou de mortes, sublinha Silva Graça. O especialista aconselha sobretudo prudência para evitar contágios, como uso de máscara ou contacto com grupos mais vulneráveis e o regresso aos "bons hábitos" para evitar infeções adquiridos durante a pandemia.



Desde o fim do alerta de pandemia, a maioria dos países reduziu o nível de análise das novas estirpes do vírus em circulação, faz ainda notar o infecciologista, o que, a par do relaxamento da vigilância médica e social contribui para a dificuldade de contabilizar com fiabilidade o número atual de de casos da nova variante. O aumento da frequência dos casos de covid-19 tem vindo a ser constatado em ambiente clínico.



Silva Graça reconhece por isso alguma dificuldade em acompanhar a evolução da ERIS, fazendo notar que a Direção-Geral da Saúde não tem informado que o número de hospitalizações ou de mortes esteja a aumentar.