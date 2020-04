SIM indignado por médicos não receberem os 0,3 de aumento já este mês

Foto: José Carlos Carvalho - DR

Os médicos, enfermeiros e auxiliares de Saúde só vão receber em maio o aumento de 0,3 por cento, que ficou estabelecido pelo Governo para os funcionários públicos. Acontece que este valor e de acordo com o jornal Público será pago já este mês aos restantes funcionários.