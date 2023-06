Símbolos da Jornada entregues ao Patriarcado de Lisboa na sexta-feira

A passagem da cruz peregrina e do ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani de Santarém para Lisboa está prevista para as 22:30 de sexta-feira, estando a cerimónia de acolhimento aos símbolos agendada para sábado, 01 de julho, às 10:00, no Mosteiro de Alcobaça.

Até ao início da JMJ Lisboa 2023, que decorrerá em Lisboa de 01 a 06 de agosto, os símbolos vão percorrer o território do Patriarcado.

Numa carta aos diocesanos de Lisboa, o cardeal-patriarca, Manuel Clemente, considera que "esta peregrinação será uma oportunidade de encontro entre culturas e gerações".

"A peregrinação dos símbolos será (...) ocasião de alegria contagiante, fazendo crescer o entusiasmo e a ousadia de percorrer periferias, tendo como horizonte a evangelização de toda a sociedade, pois cada comunidade tem este ambicioso horizonte, de levar o Evangelho até aos confins da terra", acrescenta o prelado, sublinhando que será, também, "a oportunidade da preparação última para a JMJ Lisboa 2023. Uma preparação para o encontro com o Santo Padre e com os jovens do mundo inteiro. Preparar para acolher, e acolher bem, ao jeito de Jesus".

Na carta, Manuel Clemente agradece aos comités paroquiais e vicariais "o trabalho incansável ao longo destes anos na preparação da JMJ Lisboa 2023", sublinhando que "os membros destas equipas paroquiais já atingiram as 10.000 pessoas". O Patriarcado tem, também, 6. 000 famílias de acolhimento que receberão jovens estrangeiros que virão a Portugal para o encontro mundial com o Papa.

Tradicionalmente, nos meses que antecedem cada JMJ, "os símbolos partem em peregrinação para serem anunciadores do Evangelho e acompanharem os jovens, de forma especial, nas realidades em que vivem", informa a organização da Jornada.

Com 3,8 metros de altura, a cruz peregrina, construída a propósito do Ano Santo, em 1983, foi confiada por João Paulo II aos jovens no Domingo de Ramos do ano seguinte, para que fosse levada por todo o mundo. Desde aí, a cruz peregrina, feita em madeira, iniciou uma peregrinação que já a levou a quase 90 países.

"Foi transportada a pé, de barco e até por meios pouco comuns como trenós, gruas ou tratores. Passou pela selva, visitou igrejas, centros de detenção juvenis, prisões, escolas, universidades, hospitais, monumentos e centros comerciais", segundo uma nota sobre a JMJLisboa2023.

Já o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani, que retrata a Virgem Maria com o Menino nos braços, tem 1,20 metros de altura e 80 centímetros de largura, e está associado a uma das mais populares devoções marianas em Itália.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 01 e 06 de agosto deste ano, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

A edição deste ano, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.