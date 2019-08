SIMM unânime quanto à realização da greve

Paulo Cunha - Lusa

Cerca de meia centena de motoristas reuniram-se este sábado no Estádio Municipal de Leiria e, no final, o porta-voz do SIMM, Anacleto Rodrigues, anunciou a manutenção da greve "por tempo indeterminado", acrescentando que a reunião serviu ainda para preparar os piquetes, "para que tudo decorra sem sobressaltos e não haja conflitos".